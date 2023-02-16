歐盟啓動37億歐扶持基金 防止初創科技企業遷美

集微網消息，據路透社報道，西班牙、德國、法國、意大利和比利時以及歐洲投資銀行近日啓動了一項37.5億歐元的基金，以資助歐洲科技初創企業發展。

該基金名為歐洲科技冠軍計劃（ETCI），將滙集參與國和歐洲投資銀行的公共資源，投資於大型風險投資基金。基金旨在解決歐洲初創企業普遍存在的問題之一，即企業往往因缺乏運作良好的資本市場無法在歐洲擴張，而選擇遷往美國發展。“歐洲的科技初創企業往往沒有足夠的資本在全球範圍內競爭，因此被迫遷往海外。縮小這種規模差距可以創造大量高技能工作並促進增長，”該基金的創始人在一份聲明稱。

基金為歐洲科技冠軍提供增長融資，尤其是那些尋求超過5000萬歐元的公司。ETCI 將由歐洲投資基金管理，該基金是歐盟歐洲投資銀行貸款部門的一部分。

西班牙、德國和法國各出資10億歐元，意大利出資1.5億歐元，比利時出資1億歐元。歐洲投資銀行提供了5億歐元。聲明還表示，資助可能會進一步擴大。

據悉，英國半導體產業迫切需要政府的財政支持。近日內部人士提醒說，如果英國不盡快採取行動，英國的微芯片公司可能會被美國和其他國家搶走。英國首相Rishi Sunak政府尚未宣佈英國支持芯片產業的戰略，而該國的半導體企業也越來越失望。

（校對/張傑）