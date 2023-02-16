SK海力士：今年不會大幅削減半導體投資規模

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集微網消息，據韓國每日經濟新聞報道，SK海力士副董事長樸正浩（Park Jung-ho）在新聞發佈會上表示，公司今年不會大幅削減其半導體投資規模。

去年10月，SK海力士宣佈計劃在2023年支出將不到2022年投資的一半，即19萬億韓元（148億美元）。

Park表示，“你可以考慮減產以應對供過於求，但大幅減產不利於競爭力。我們正在製定各種戰略來改善供需管理。”

由於庫存飆升，SK海力士從2022年底開始削減矽晶圓的使用量，以減少半導體的產量。

SK海力士近期高帶寬內存（HBM）DRAM的訂單激增，Park表示，由於ChatGPT的蓬勃發展，半導體領域仍有機會。“隨著數據生產、存儲和處理器在全球範圍內呈指數級增長，聊天機器人將對芯片產生巨大需求。”

Park補充說，SK 海力士正在與美國合作，以迎合美國芯片和科學法案，其中包括美國對考慮曏中國擴張的公司的嚴格限製。根據該法律，想要獲得美國補貼和稅收觝免的半導體製造商至少在十年內不能在“相關國家”進行新投資，以生產28納米或更先進的芯片。

SK海力士還將決定是否與Chip 4聯盟的成員建立IC設計廠半導體製造設施。

（校對/王雲朗）

半導體 美國 庫存

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