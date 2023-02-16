蘋果轉移產業鏈 印度高官洽談富士康

蘋果公司正在擺脫產業鏈過度依賴中國的狀況，而負責蘋果代工的富士康受影響！中美科技戰導致企業將產業鏈轉移至南亞與東南亞，而擁有廉價勞動力、具有技術人才的印度成為許多科技大廠的新寵，且該國也祭出許多吸引投資的方案。包括與富士康洽談，盼能於該國卡納塔克邦設廠。

蘋果轉移產業鏈

《CNN》報導，中國過去因為動態清零的政策與地緣政治衝突風險，導致關鍵供應鏈的地位受到威脅，許多國際大廠也意識到產業鏈過度集中的風險，並試著將產業鏈轉移到他國。

其中，東南亞與南亞地區成為各國企業的新寵，其中人口高達14億的印度，更有望取代中國「世界工廠」的地位。印度商業與工業部長蓋耶表示，科技大廠蘋果已在印度生產5到7%的產品，該企業目標將25%的產量移至南亞。

印度爭取富士康代工

企業試圖擺脫過度依賴中國產業鏈的狀況，更重要的原因是，美國正加大對中國的科技制裁。《財富》報導，中美關係日漸緊張，美國總統拜登去年就宣布，先進半導體技術流入中國，甚至結合荷蘭、日本企業擴大抵制中國科技發展。

哈佛商學院教授威利認為，儘管蘋果未來大部分生產還是會仰賴中國，但增加供應基礎的多樣性是企業發展穩定的正確方向，一旦中國陷入問題，蘋果也不會有太嚴重的影響。他也將蘋果的策略稱為「中國+1」。

印度人口今年將超過中國，成為世界上人口最多的國家，廉價且具有專業技術的勞動力，對製造商有很大的吸引力。且印度政府也祭出吸引手機製造商投資的方案。印度官員保曼表示，「我們正在與鴻海科技集團（富士康）認真討論投資事宜，並期待能儘快有合作成果。」

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