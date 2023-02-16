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新版Model 3在路上？特斯拉上海工廠再次停產以升級產線

集微網／ 集微網

集微網消息，據彭博社報道，特斯拉將在2月底前暫停其上海工廠的部分生產，並對該工廠生產線進行升級改造，報道指出，特斯拉將推出升級版Model 3。

據悉，特斯拉上海工廠有兩個階段用於汽車製造，知情人士透露，第一階段產線正在進行升級改造，部分工人最早從2月12日開始就不允許在生產線上工作。在過去的兩個月裡，特斯拉上海工廠一直在分階段升級生產線，以沖擊今年晚些時候交付新款Model 3。

隨著比亞迪和蔚來汽車等本土競爭對手推出競爭車型，特斯拉Model 3在中國的銷量一直在下滑。2022年Model 3的銷量約為12.5萬輛，同比下降17%。後來，特斯拉不得不降低中國產車輛的價格以提振銷量。

一名知情人士表示，自2月初以來，特斯拉在中國的訂單開始趨於平緩。他指出，特斯拉在降價後需求大增。據報道，特斯拉去年在全球生產了137萬輛電動汽車，其中超過一半來自上海工廠。經過幾次升級改造，特斯拉上海工廠的年產能約為100萬輛，是原計劃的45萬輛的兩倍多。

特斯拉中國的代表沒有立即回復置評請求。

此前消息，根據一份內部時間表，特斯拉計劃1月份在其上海工廠實施減產計劃，將1月開始的減產計劃延長至明年，在1月20 日至1月31日停止電動汽車生產。

12月25日，特斯拉中國回應過暫停產線的相關消息：“上海工廠整車生產下周（即本周）按計劃進行年度產線維保工作，同時工人經過一年的辛勤工作，因此在產線維保期間也進行人員休整。充電樁等車間都未停線，媒體說的工廠停產也不完全準確。”

（校對/張傑）

特斯拉 上海

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