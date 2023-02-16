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ASML：對中出口管制威脅前景 但不影響今年收益

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集微網消息，據路透社報道，ASML日前警告說，全球貿易和出口管製的增加對其業務搆成威脅，但預計不會影響2023年的收益。

ASML在其年度報告中討論對華出口管製規定的風險時，概述了它如何受到美國政府去年推出的限製措施的影響。

ASM CEO Peter Wennink表示，ASML了解到美國在1月下旬與其盟國達成了一些協議，但沒有公開披露任何細節，任何新的限製都需要幾個月的時間來製定和實施。Wennink說：“我們了解到，已經採取了涵蓋先進光刻工具以及其他類型設備的措施。”

但他同時表示“我們預計這些措施不會對我們2023年的預期產生實質性影響。”

華盛頓一直在推動荷蘭和日本採取對華限製類似措施。自2019年以來，荷蘭政府在美國的壓力下實施的限製措施阻止了ASML曏中國出售其最先進的設備。

ASML表示：“此類發展，包括對技術主權的推動，也可能導致全球貿易、競爭和技術供應鏈發生長期變化，這可能對我們的業務和增長前景產生不利影響。”

上個月ASML預測2023年銷售額將增長25%，其中對中國的銷售額穩定在22億歐元左右，佔2021年收入的14%。

據外媒1月報道，美國、荷蘭、日本三國政府達成協議，將對中國芯片製造施加新的設備出口管製和限製。中國半導體行業組織CSIA近日警告說，進一步的出口管製如果成為現實，將損害“中國、全球經濟和全球消費者的利益。”

ASML財務長Roger Dassen表示，短期內全球經濟衰退可能沖擊半導體需求，但是仍看好長期需求增長，因此將會繼續提升產能。

（校對/王雲朗）

美國 荷蘭 經濟衰退

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