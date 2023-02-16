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特斯拉充電站將供他牌電動車用 分析師看法兩極

中央社／ 舊金山15日綜合外電報導

電動車巨擘特斯拉將在美國釋出部分充電站網路他牌電動車使用，有望在電動車時代成為各品牌通用的「加油站」，但也有分析師擔心會削弱特斯拉電動車競爭優勢，看法兩極。

路透社報導，美國拜登政府表示，特斯拉（Tesla）同意於2024年底之前，在全美高速公路沿線開放3500個新設立和現有的「超級充電站」（Supercharger）供他牌電動車使用，並在飯店及餐廳等公共場所釋出4000個較慢速的充電站。

特斯拉利用「超級充電站」打造全美最大的快速充電網路，目前僅特斯拉車主擁有獨家使用權。

美國總統拜登在推特寫道，開放「很大一部分」特斯拉充電網路給所有電動車車主使用，是一件「大事」並將「帶來巨大轉變」。

特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）也回應：「謝謝您，特斯拉很高興能透過我們的超級充電網路，為其他電動車提供支援。」

不過，這項新政策看在分析師眼裡褒貶不一，憂思科學家聯盟高階汽車分析師休斯頓（Sam Houston）說：「『國家電動車基礎設施配套計畫』（NationalElectric Vehicle Infrastructure Formula Program）的補助款，讓特斯拉更有動力設置組合式充電系統（CCS），以促進策略轉型。」

美國「消費者報導」（Consumer Reports）雜誌的高級政策分析師哈托（Chris Harto）則說：「毫無疑問，聯邦政府對充電設備投資75億美元的計畫，勢必會威脅到特斯拉的競爭優勢，這才是整個計畫的重點。」

多名分析師都表示，開放特斯拉的充電網路或能增加特斯拉的資金和營收，但也可能削弱其品牌的獨家使用權，並導致充電網路難以管理。

美國兩黨2021年通過法案獲得拜登支持，其中包括將75億美元列入電動車充電站經費。拜登政府官員表示，如今特斯拉轉而允許其他廠牌電動車以轉接器在特斯拉充電站充電，將可因此獲得聯邦補貼。

特斯拉 美國 拜登

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