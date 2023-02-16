比特幣狂飆50% 逼近25,000美元 他預測3月底上3萬

比特幣價格逼近25,000美元，是去年8月首見的水準，反映投資人把近期美國監管機構打壓加密貨幣產業的疑慮拋在一旁。

比特幣16日盤中大漲多達3%至24,710美元。乙太幣、Cardano與Polkadot紛紛上漲。

美國監管機構打擊特定加密產品，再加上紐約監管機構勒令終止發行第三大穩定幣BUSD，廣泛的加密貨幣走勢在本周初遭到打擊，但接下來再度延續反彈走勢，比特幣今年迄今已大漲近50%。

區塊鏈顧問業者Venn Link Partners創辦人Cici Lu表示，加密貨幣的動能可能來自投機炒作者空單平倉，進一步帶動漲勢，「當軋空發生時，價格就上漲了」。

根據Coinglass的數據，在15日有6,540萬美元的比特幣空頭部位平倉。

加密貨幣大漲之時，正值全球股市上漲。

比特幣多頭諾沃格拉茲（Michael Novogratz）表示，比特幣很有機會在下月底漲至30,000美元。雖然這個價格水準遠遠低於他一度預測的50萬美元，但仍比當前價格高約25%。

諾沃格拉茲說：「當我看看價格走勢，我觀察客戶做多的興奮度，深怕錯過漲勢（FOMO）的情緒正在積累，如果我們在本季底見到30,000美元，我也不會感到驚訝。」