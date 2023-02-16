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漲翻！日本澡堂瓦斯費飆升5成 業者苦撐：已經有同行倒了…

聯合新聞網／ 綜合報導
日本瓦斯費近來暴漲，讓錢湯業者受到衝擊。圖擷自和光浴場
日本瓦斯費近來暴漲，讓錢湯業者受到衝擊。圖擷自和光浴場

日本最近各種民生物資飆漲，不只是一般家庭，許多業者更是苦不堪言。明明成本一再提高，卻又怕漲價失去客群。近來一家浴場業者，更直接貼出一張他們的瓦斯帳單，說明目前的經營狀況有多嚴峻。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，位於大阪市西城區的錢湯「和光浴場」，最近貼出他們上個月的瓦斯帳單。他們在一月份的瓦斯費，就高達219萬6672日圓（約相當於新台幣50萬1209元）。對比過去同期，費用落在140萬日圓左右，可說近期的瓦斯費整整上漲了五成多。

此外，若是將電費、水費、人事等費用算進來，目前浴場一個月得付出約400萬日幣的成本（約相當於新台幣91萬元）。然而一位客人的入場費為490日圓（約相當於新台幣111元），因此計算起來，至少要一個月有8000位客人捧場才能打平。但如果真的來這麼多客人，就沒辦法讓大家都能好好泡澡，嚴重影響服務品質，使得業者進退兩難，不知道該怎麼解決。

和光浴場指出，不是只有他們飽受物價上漲的困擾。像是東京的錢湯「大黑湯」，近期也曾因為瓦斯費高漲，而在官方twitter上抱怨。還聽說有撐不住，已經倒閉的業者，但因為業界普遍高齡化的關係，這些業者沒有經營社群網站，所以往往不為人所知。現在只希望日本政府能儘快介入，穩定瓦斯的價格，以免此行業爆發倒閉潮。

漲價 大阪 高齡化 溫泉

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