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英特爾發表桌上型工作站處理器 挽救市占下滑

中央社／ 台北16日電

美商晶片大廠英特爾（Intel）今天推出全新Xeon W-3400和W-2400桌上型工作站處理器（代號Sapphire Rapids），具備新運算架構、更快的核心和新的嵌入式多晶片互連橋接封裝，試圖防止對手超微（AMD）蠶食鯨吞市占率

英特爾發布新聞稿指出，新一代Xeon處理器針對專業創作者設計，支援DDR5 RDIMM記憶體、PCIe 5.0高速傳輸介面和Wi-Fi 6E無線通訊技術，提供專業人士未來運算工作負載所需的技術。

英特爾企業副總裁暨創作者PC（個人電腦）和工作站解決方案總經理錢德勒（Roger Chandler）說，全新的Intel Xeon桌上型工作站平台專為現今最嚴苛及未來專業工作負載而打造，能夠釋放專業創作者、藝術家、工程師、設計師、資料科學家的創新與創造力。

根據市場研究機構Mercury Research的調查，英特爾在x86架構處理器市占率從2021年第4季的71.5%下滑到2022年第4季的68.7%，同時期超微市占率從28.5%上升到31.3%。

由於市占率持續遭對手瓜分、PC買氣低迷，英特爾今年1月31日宣布執行長季辛格（Pat Gelsinger）帶頭砍薪25%，中高階主管減薪5%至15%。

超微持續委託台積電等晶片代工廠，製造超越英特爾技術的晶片、享有價格上的優勢，被分析師視為能夠搶奪英特爾市占的重要原因。

市占率

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