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世銀總裁意外宣布提早一年卸任 誰可能繼任？

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
世界銀行總裁馬爾帕斯周三說，他將提早在6月底卸任。路透
世界銀行總裁馬爾帕斯周三說，他將提早在6月底卸任。路透

世界銀行（World Bank）總裁馬爾帕斯（David Malpass）周三意外宣布，將在6月底卸任，這比他的五年任期結束提前了大約一年。

現年66歲的馬爾帕斯曾是美國財政部國際事務高階官員，2019年被前美國總統川普提名接掌世銀，任期到明年4月。但去年9月，他被問到是否接受燃燒化石燃料導致全球氣溫上升的科學共識時表示反對，他說：「我不是科學家。」此事逐漸演變成一場公關危機，情況嚴重到他周三說，會在6月30日之前辭掉職務。環保團體對這項好消息表示歡迎。

馬爾帕斯提早走人可能使世銀進行中的全面性改革增加新的緊迫感，而帶著雄野心勃勃氣候政見上任的拜登則將有機會，任命一位任期延長到2028年的世銀新總裁。

美國是世銀最大股東，歷任總裁都是美國人，歐洲人則掌管國際貨幣基金組織（IMF），但發展中國家和新興市場希望擴大此一選擇範圍。

世銀2021年年度報告顯示，馬爾帕斯那年領取淨薪資525,000美元，而世銀為他的退休金計畫和其他福利支付340,000美元。

紐約時報列出美國可能提名的人選：洛克菲勒基金會負責人沙赫（Rajiv Shah）；美國國際開發署署長鮑爾（Samantha Power）；以及前百事可樂執行長努伊（Indra Nooyl）。路透多舉了兩個潛在人選：曾任英國央行副總裁、現任倫敦經濟學院校長的沙菲克（Nemat Shafik），以及美國財政部副部長艾迪耶摩（Wally Adeyemo），在協調對俄羅斯制裁以減少莫斯科入侵烏克蘭可用資金方面發揮主導作用。

美國 世銀

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