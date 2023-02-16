台積電ADR跌5.3% 較台北交易溢價7% 股神減碼持續發酵
「股神」巴菲特的波克夏公司上季大砍持股的衝擊持續發酵，台積電ADR周三大跌5.3%，收在92.76美元，較台北交易溢價7.1%。
美國股市周三（15日）開低走高，終場小幅收漲，受惠於去年股市低迷時期遭重創的成長股反彈，加上企業財報優於預期，為市場帶來審慎樂觀情緒，但美國1月零售銷售增幅為近兩年來最大，顯示消費需求強勁，可能給聯準會（Fed）持續升息打通膨平添更多論據，使漲幅受限。
道瓊工業指數小漲38.78點，漲幅0.11%，報34,128.05點。標普500指數攀升11.47點，漲幅0.28%，收在4,147.61點。那斯達克綜合指數上漲110.44點，漲幅0.92%，至12,070.59點。費城半導體指數漲11.44點，漲幅0.37%，收在3,133.07點。
台灣加權股價指數昨天下跌221.59點收在15,432.89點，台積電跌3.7%收在525.00元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 110.95 -2.01 104.50 6.17
中華電 CHT 112.53 -0.67 113.50 -0.86
台積電 TSM 562.39 -5.31 525.00 7.12
聯電 UMC 49.96 -2.60 49.90 0.12
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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