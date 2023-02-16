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歐洲央行總裁拉加德重申 有意3月再升息2碼

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
拉加德表示，歐元區物價壓力依然強大，潛在通膨也居高不下。美聯社
拉加德表示，歐元區物價壓力依然強大，潛在通膨也居高不下。美聯社

歐洲央行總裁拉加德重申，歐洲央行有意下個月再升息2碼（0.5個百分點）。

拉加德15日在歐洲議會表示，「考慮到潛在的通膨壓力，我們打算下一次在3月開會再升息50個基點，然後我們將評估我們貨幣政策的後續路徑」。

儘管歐元區通膨率連續三個月放緩，但歐洲央行官員仍然強調尚未戰勝高漲的物價。他們擔心隨著就業者要求加薪以彌補購買力的下降，持續潛在的價格壓力可能會進一步加劇。

美國也面臨類似的挑戰，市場也預期聯準會（Fed）升息次數會比原本預期更高。

多位歐洲央行官員已強調，下個月已計畫好50個基點的升息不太可能是最後一次，儘管歐洲央行當前已創下歷來最急進的緊縮步調。

愛爾蘭央行總裁馬赫盧夫是歐洲央行最近表態支持強硬立場的決策者。他周二表示，對繼續採取「強有力的行動」持開放態度。

拉加德表示，物價壓力依然強大，潛在通膨也居高不下。

她說，「把利率維持在限制性水準會逐漸抑制需求，進而降低通膨，還可以防範通膨預期持續升高的風險」。

通膨 聯準會

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