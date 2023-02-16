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股神賣金融股 加碼蘋果

經濟日報／ 編譯葉亭均季晶晶╱綜合外電

「股神」巴菲特掌舵的波克夏上季除了大幅減持台積電ADR之外，也大賣金融股，但加碼三檔股票，包括蘋果、媒體業者派拉蒙全球以及建材製造商路易斯安那太平洋公司。

申報資料顯示，波克夏大幅減碼紐約梅隆銀行持股60%、降至2,510萬股，持股價值剩下11.4億元，同時幾乎出清美國合眾銀行（U.S Bancorp），部位大砍90%至剩下2.91億美元，還小幅減碼車貸服務業者Ally Financial。

波克夏也減持雪弗龍公司持股約200萬股、降到1.63億股，該公司也減碼動視暴雪（Activision Blizzard）持股12%，但仍是第九大持股部位。波克夏上季加碼原本就持有的三檔股票，包括再增持第一大持股標的蘋果約33.3萬股，總持股價值為1,163億美元。

但巴隆金融周刊（Barron's）指出，波克夏的蘋果部位微增至9.156億股，未必是巴菲特買進更多蘋果股票，多出來的持股可能反映去年10月波克夏收購保險公司Alleghany後，納入的蘋果持股。

波克夏也加碼買進媒體業者派拉蒙全球公司（Paramount Global）股票，上季增持240萬股派拉蒙的股票，價值逾4,000萬美元。

波克夏也加碼建材製造商路易斯安那太平洋公司（Louisiana-Pacific），持股提高22%，使得總價值達4.17億美元。巴隆周刊也說，波克夏上季並沒有大舉建立新部位，實屬少見，因為該公司每季至少都會新買進一家公司的股票。

波克夏 股票 蘋果

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