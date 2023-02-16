Fed四官員：須進一步升息

經濟日報／ 編譯季晶晶╱綜合外電

美國元月通膨數據顯示美國物價壓力仍高，四名聯準會（Fed）官員14日都強調，必須進一步升息以遏制通膨，其中三人今年有決策投票權。債券交易員目前也預期，Fed升息行動可能持續到6月，沒人敢篤定今年一定降息。

協助Fed主席鮑爾形塑貨幣決策討論議程的要角、紐約聯準銀行總裁威廉斯表示，要讓通膨率回落到2%目標，經濟增速可能需要放慢至較低水準，勞動市場也需走軟，「我相信貨幣政策的機制將繼續推動通膨朝2%移動。我們會堅持下去，直到完成工作」。

他說，到年底前讓聯邦資金利率處於5%至5.5%區間是正確框架，「我確實認為，在勞動市場強勁的情況下，顯然存在通膨在更長時間內超過預期的可能性，我們可能需要把利率上調到比通膨更高的水準」。

今年也有投票權的費城聯準銀行總裁哈克則表示，利率必須提高至5%以上，因為通膨降溫緩慢，「我們將不得不讓數據來決定這一點。聯邦資金利率將高於5%。超過5%多少呢？很大程度上取決於數據」。

另一位投票成員達拉斯聯準銀行總裁蘿根（Lorie Logan）也說：「若需通過持續升息來應對經濟前景的變化，或抵銷貨幣環境的不適當寬鬆，我們必須做好比預期升息更久的準備。」今年沒有投票權的里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金認為，通膨居高不下的時間可能比許多人認為的更久，「如果通膨率持續高於目標水準，也許我們將不得不採取更多行動。」

交易員已擴大押注Fed會繼續升息，目前預期6月升息1碼的機率約50%（假設3月和5月也都升息1碼），同時調低對Fed今年降息機率的預測，今年底前降息1碼的機率並非100%。

Nuveen投資長馬里克說，1月通膨數據提高了6月升息的可能性，「仔細研究數據會發現住房等通膨分項指標非常有黏性。」

通膨 升息 Fed

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