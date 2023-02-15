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產業鏈人士：富士康子公司成為蘋果新款AirPods耳機組裝廠商

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產業鏈人士消息表示，富士康控股子公司鴻騰精密成為蘋果新款低價版AirPods以及新款AirPods Max耳機組裝廠商之一。 圖／歐新社資料照
產業鏈人士消息表示，富士康控股子公司鴻騰精密成為蘋果新款低價版AirPods以及新款AirPods Max耳機組裝廠商之一。 圖／歐新社資料照

集微網消息，天風國際證券分析師郭明錤1月曾表示，鴻海子公司鴻騰精密將成為AirPods新組裝廠商。近日，中國證券報引據產業鏈人士消息表示，富士康控股子公司鴻騰精密成為蘋果新款低價版AirPods以及新款AirPods Max耳機組裝廠商之一。

郭明錤認為，蘋果最快將在2024年底新推出售價不到100美元的平價版無線耳機AirPods產品，即輕量版，以便和市面上其他便宜的無線耳機競爭。鴻騰精密未來可能取代歌爾，成為AirPods新組裝廠商並大幅受惠。他預期下一代AirPods在2024下半年或2025上半年大量出貨，包括目標定價在99美元的平價版AirPods，以及新款耳戴式耳機AirPods Max。

據悉，鴻騰積極布局聲學領域，先前與Belkin International合作，推出一系列真無線藍牙耳機和智能音箱等產品；2021年10月，鴻騰宣佈完成收購SoundLegend Limited及旗下中國鎮江奧音科技，認列相關財務業績，通過這項收購案擴展布局聲學元件技術。

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