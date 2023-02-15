全球禽流感生怪象 「通膨雞」搶手、1打雞蛋比1磅牛肉貴

近來最常問起的雞蛋相關問題，不再是「想吃煎蛋、炒蛋還是水煮蛋」，而是「買不買得到」和「吃不吃得起」的問題。

彭博資訊報導，雞蛋向來是一種廉價的優質蛋白質來源，最近在美國卻儼然變成奢侈品。美國1月蛋價躍漲8.5%，與2021年12月價相比更飆漲73%。

蛋價漲這麼兇，一大因素是美國爆發歷來最糟的禽流感疫情，導致去年10月至2月期間大約1億隻家禽死亡或遭撲殺，根據世界動物衛生組織（WOAH）的資料，此數是前一產季的三倍多。

問題並不局限於美國。北美洲和歐洲各地農場也遭遇嚴重的禽流感疫情，南美洲疫也升溫，包括與主要生產國巴西接壤的玻利維亞。首當其衝的是下蛋的母雞。

導致蛋價大漲的另一因素，是自從穀物出口大國俄羅斯和烏克蘭開戰以來，用於飼養蛋雞的穀物如玉米、燕麥和大麥供應量減少、價格勁揚，繼燃料和運輸成本上漲後，加重蛋農的成本。

通膨飆高和禽流感疫情肆虐，因而大幅推升蛋價。在美國，一些生鮮食品雜貨店已開始對顧客祭出限購規定，例如每名顧客只能買一、兩盒。

紐約時報報導，蛋荒延燒和蛋價高漲，已促使一些消費者自力救濟，為確保未來有雞蛋可吃，而興起一股「買小雞回家養大好下蛋」的熱潮。相較於新冠肺炎流行期間養狗作伴的「疫情犬」已退燒，現在「通膨雞」熱潮則方興未艾。

除了雞蛋外，美國其他早餐常吃的東西也紛紛漲價。柳橙和橘子1月價格上漲2.8%，反映颶風侵襲佛州的後遺症。穀片和烘焙食品價格也上漲。整體而言，美國1月食物價格攀升0.5%。

不過，牛肉售價已下滑。如今1磅純碎牛肉價格比一打A級雞蛋還便宜。

彭博資訊報導，美國1月一盒12個雞蛋售價漲到4.82美元，創歷史新高紀錄，且比一年前的不到2美元漲了一倍多。同時，碎牛肉1月價格為每磅4.64美元，已從去年8月的5.12美元歷史高峰回落。

這有兩個意涵：1.通膨情勢錯綜複雜，難以衡量，央行聚焦剔除食物與能源的核心指標是明智之舉；2.聰明的消費者不妨隨著價格波動調整飲食，例如同樣攝取蛋白質，可考慮改吃牛肉取代雞蛋。