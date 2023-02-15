代工全面降價？三星等三家報價已降 台積電等私下給予部分優惠

集微網消息，據電子時報報導，晶圓代工廠商表示，近期因客戶砍單致使產能利用率大跌，然而晶圓代工廠實力差距相當大，價格策略對應也大不同，其中，如三星、力積電、格芯已直接降價；台積電、聯電、世界先進代工報價並未變化，但私下按客戶與訂單規模不同，給予優惠。

廠商表示，台積電、聯電與世界先進選擇私下另行與客戶協調代工價方式，以維持好不容易調升的ASP與毛利率，預期全年代工價格將持穩，今年運營將先低後高。

其中，聯電就預估2023年首季客戶庫存應可落底，第2季有機會緩步回溫，已向客戶開出第2季投片增加，折釦就越多的優惠條件，平均10~15%。

而世界先進，則是採用增加客戶免費晶圓片數。

該報導稱，台積電已釋出上半年產能利用率大跌只是客戶庫存去化調整，下半年絕對會回升，眾多客戶庫存修正多時，下半年勢將回歸，因此堅定維持有利的賣方市場地位，不會在代工牌價上妥協，讓價格大亂。另外，台積電先進製程與整體產能擁有絕對優勢，且背負高昂資本支出、成本大增、立下長期毛利率53%的目標壓力。

近日據《經濟日報》報導，三星發動晶圓代工價格戰搶單，鎖定成熟製程，降價幅度高達10%，迫使聯電等對手不得不跟進降價。晶圓代工廠商表示，這不會對產業競爭帶來立即且顯著影響，因為對大部分IC設計客戶而言，轉單成本高昂。