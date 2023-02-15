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思科撤出俄羅斯一年 大量商品仍在該國市場流通

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據《華爾街日報》報導，在思科被禁止向俄羅斯銷售路由器和其他設備近一年後，該品牌的設備仍然很容易買到。美聯社
據《華爾街日報》報導，在思科被禁止向俄羅斯銷售路由器和其他設備近一年後，該品牌的設備仍然很容易買到。美聯社

集微網消息，據《華爾街日報》報導，在思科被禁止向俄羅斯銷售路由器和其他設備近一年後，該品牌的設備仍然很容易買到，莫斯科眾多零售商仍在兜售由第三方供應商提供的思科硬件。

2022年6月，思科官方發佈了確定的公告，決定開始有序關閉在俄羅斯和白俄羅斯的業務。但一年後，該品牌的設備在俄羅斯仍然很容易買到，由土耳其和亞洲等地的第三方供應商持續供貨。

這些供應商如雨後春筍般湧現，而且在很大程度上超出了美國的執法範圍。思科發言人表示，目前在俄羅斯的任何思科設備都是假冒的，或者是未經思科許可由第三方中間商運送到那裡的。思科表示，其品牌保護團隊試圖通過尋找異常的訂單預訂活動，梳理開源情報並與海關官員合作，在全球範圍內打擊灰色交易。

據報導，根據智庫Bruegel對來自31個國家的海關數據的分析，從去年3月到去年11月，俄羅斯從西方進口了124億美元的受到制裁或出口禁令的商品，其中包括思科主營的電信設備。

「很意外吧，我們仍有庫存思科設備 」，莫斯科IT設備分銷商CompTek在去年6月份表示，同時宣傳美國設備的夏季促銷。今年CompTek銷售經理表示，思科設備仍在供應，但可用性取決於具體產品。

思科則表示，公司與CompTek的分銷協議已於去年3月終止。

CompTek發言人未回應置評請求。

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