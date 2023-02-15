巴菲特持股變動看門道：增持蘋果卻沒買進更多股票

波克夏公司周二申報資料顯示，股神巴菲特旗下的這家投資公司在第4季減碼紐約梅隆銀行、動視暴雪，增持建材商Louisiana-Pacific和蘋果。但巴菲特沒做的事，可能才是這份申報資料最值得玩味之處。

波克夏上季減碼紐約梅隆銀行，持股自6,220萬股降到2,500萬股，動視暴雪減碼730萬股至5,270萬股，但對Louisiana-Pacific的持股增加了580萬股到700萬股，對蘋果的持股也增加。

上述變動明列在向美國證券交易委員提交的13-G表格上。這是對股權占比逾5%的被動持股進行年度申報要用的表格。

但巴隆周刊指出，申報文件可能產生誤導。蘋果是波克夏的最大重倉股，部位微增至9.156億股，卻不是因為巴菲特買進了更多蘋果股票。多出來的大約300,000股可能反映10月波克夏收購的保險公司Alleghany的蘋果持股。

另外，儘管申報文件上顯示持有西方石油公司股票2.782億股，但這個數字包括波克夏已持有近四年、大約8,390萬的認股權證，波克夏其實繼續持有1.943億股，股權占比21%，沒再多買。他擁有的認股權證可用每股大約60美元的價格行使。西方石油周二上漲了2.5%，收紅在66.36美元，意味這些認股權證目前處於價內狀態。

波克夏周二收盤後也提交13-F，這份表格列舉所有美國股票的持有情況，不僅僅是股權占比逾5%的股票。13-F因為排除波克夏的再保公司General Re旗下新英格蘭資產管理公司（New England Asset Management）的持股，所以完整度不如13-G。新英格蘭自行提交13-F，持股情況則包括在波克夏的13-G裡。例如，波克夏的13-F顯示，第3季末持有8.948億股的蘋果。新英格蘭則持有2,050萬股。