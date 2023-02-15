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亞洲央行重建外匯存底 Fed繼續升息的預期升溫

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
台灣、南韓、印度及其他東南亞國家央行正在重建外匯存底，以在美元匯率彈升時，幫助捍衛本國貨幣匯率。路透
台灣、南韓、印度及其他東南亞國家央行正在重建外匯存底，以在美元匯率彈升時，幫助捍衛本國貨幣匯率。路透

隨著市場更加預期美國聯準會（Fed）將繼續升息，台灣、南韓、印度及其他東南亞國家央行正在重建外匯存底，以在美元匯率彈升時，幫助捍衛本國貨幣匯率。

根據彭博資訊以外匯數據計算，受惠於美元流入、美元貶值推升外匯存底價值，台灣、南韓、印度和東南亞國家去年11月來已重建約1,320億美元的外匯存底，超過去年流失金額的一半，而印度盧比匯率表現或落後其他新興亞洲貨幣，部分原因是印度央行為最積極重建外匯存底者之一。

印度央行在去年砸1,000億美元支撐盧比匯率後，近來已把握各種機會買進美元，外匯存底額在過去三個月增加將近500億美元，南韓同期增加260億美元，印尼則重建90億美元。

不過，不是所有央行都一樣積極。印尼1月雖有大量外資流入，央行仍選擇觀望。相較下，野村的計算顯示，印度上月估計在即期外匯市場淨買入101億美元，南韓同期買進42億美元，泰國則在即期和遠期市場買進530億美元。

這些國家央行為了提振重貶的本幣匯率，外匯存底在去年1~10月減少2,430億美元，如今重建外匯存底，有助亞洲新興市場在市場開始押注美國利率高峰會更高時，抵禦美元回升對本幣匯率的衝擊。

野村策略師已指出，若投資人持續投資新興市場／亞洲國家，日本以外的亞洲央行在未來幾個月將能廣泛累積外匯存底。澳盛銀行估算，外資1月買入中國大陸以外新興亞洲市場的86億美元資產，並預期資金將持續流入，但面臨美國通膨還沒快速降溫、美國舉債上限協商僵局等風險。

由於市場押注Fed貨幣政策將轉向，拖累美元，多數新興亞洲貨幣匯率過去三個月來已強升，以泰銖和菲律賓披索的升勢最猛，分別強升4.4%和3.8%，韓元同期升值2.6%，新台幣也走升2.5%，但近來的數據和Fed官員發言已對這種樂觀預期澆下冷水。

外匯 印度 美國

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