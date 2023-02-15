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三星電子將從Samsung Display借款近160億美元，以維持快速的投資步伐

集微網／ 集微網

集微網消息，據路透社報導，三星電子周二提交給監管機搆的一份文件顯示，其與面板子公司Samsung Display已簽署一項協議，以4.6%利率借款20萬億韓元（約合157.8億美元）作為運營資金，以維持快速的投資步伐。這筆借款將於2025年8月到期。 Samsung Display是三星電子持有85%股份的子公司。

此前，三星電子表示，在截至2022年12月的第四季度中，由於客戶繼續處理成堆的庫存，三星芯片部門的利潤暴跌90%以上，至2700億韓元（2.2億美元）。營收為4.3萬億韓元，低於分析師平均預期的5.8萬億韓元。

據彭博社報導，由於消費者在電子產品上的支出減少，市場對半導體的需求急劇下降，導致了三星電子的季度利潤大幅下滑。

三星電子去年第四季度淨收入為 23.5萬億韓元，好於預期，這要歸功於地方稅法變更的一次性項目。

半導體 庫存 客戶

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