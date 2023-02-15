股神到底神不神？巴菲特短線操作台積電 是賺還是賠？

根據最新公告，巴菲特的波克夏公司在去年第3季大手筆砸了超過40億美元敲進台積電ADR後，卻在第4季大砍86%持倉，隔了一季就反手大賣，罕見的短線操作讓許多投資人跌破眼鏡，而且也形同錯過台積電ADR今年來逾三成的漲勢。

究竟波克夏這波短線買賣台積電績效如何？是獲利還是賠錢？由於13F報告不會揭露這些資訊，外界也無法得知波克夏買進、賣出的時間點，因此只能推估下列幾種可能性。

依照彭博資訊的計算，台積電ADR第3季均價為每股82.64美元，第4季均價為72.28美元，這代表買賣後績效為負12.5%。

由於波克夏上季賣出5,180萬股台積電ADR，若以上述各季的均價價差計算，該公司這波操作賠了5.36億美元。

第二，「神操作」買在Q3最低、賣在Q4最高，波克夏可能大賺21%

假設波克夏低買高賣，「有賺就跑」的最佳情況就是買在台積電ADR第3季最低的每股68.56美元，賣在第4季最高的82.98美元，這代表績效為正21%，賣出這批股票賺了7.47億美元。

不過，這項假設估計的操作時間點，是估計波克夏在第3季最後一天9月30日進場，並且在11月30日股價攀底第4季高峰時賣出，持有時間只有兩個月。

第三，不幸買在Q3最高、賣在Q4最低，波克夏可能賠了34%

假設波克夏不幸買在兩季期間的最高點、賣在最低點，決定「認賠殺出」，最糟的情況就是在台積電ADR第3季最高的91.57美元進場，接著在第4季最低的60.28美元賣出，這代表績效為負34%。

接著依照波克夏上季賣出5,180萬股台積電ADR來計算，代表這次的操作賠了16.2億美元。這種操作的時間點，是剛好在8月中旬的高峰進場，11月初的低點出場。

第四，巴隆周刊估計波克夏這波賺了10% 相當於賺3億美元

假設波克夏是在去年第3季最後一天買進，第4季最後一天賣出，單季的漲幅為8.6%，相當於賺了3億美元。

這也是巴隆周刊的計算方式，該周刊分析，依據台積電在去年第4季上漲約10%，年底收在74美元，波克夏很可能從中獲利。

波克夏可能也因此錯過本季以來台積電ADR多達31.5%漲勢。不過，波克夏手上仍有829萬股台積電ADR，