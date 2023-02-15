三星電子向顯示器部門貸款近160億美元 支應晶片製造

南韓媒體報導，全球最大記憶體晶片製造商三星電子已簽署協議，將向子公司三星顯示器取得20兆韓元（158億美元）的現金貸款，支應半導體製造設施的支出。

韓國經濟日報與BusinessKorea報導，三星電子14日宣布，已決定向三星顯示器借款20兆韓元，以支應營運資金。這筆貸款相當於三星電子去年底股本的10.4%，2025年8月16日到期，年利率4.6%；三星電子持有三星顯示器的85%股權。

三星電子去年53.1兆韓元的製造設施投資中，有47.9兆韓元挹注到半導體部門，今年將持續擴張南韓平澤和美國德州泰勒市的晶圓代工設施。

儘管產業景氣減緩，三星電子上月仍表示，沒有減產晶片的計畫，預期在人工智慧（AI）產業成長的帶動下，DRAM晶片需求將回升。三星電子記憶體晶片事業副總裁Kim Jae-joon當時說，ChatGPT等以自然語言處理技術為基礎的互動AI服務，預料將對未來的記憶體晶片需求產生正面影響。

三星電子主要都以營業利益支應生產設施支出，而非向子公司借款，但產業前景低迷是決定向顯示器部門取得貸款的原因。三星電子每年都會投資約50兆韓元於晶片事業，但今年的預估營業利益遠低於這個水準。投資銀行預測，三星電子今年的營業利益為15兆韓元，只有去年的34.6%。FnGuide則預估，三星今年的營業利益約為17兆韓元。

此外，三星電子多數價值逾100兆韓元的現金和可變現資產，都是由美國子公司持有。三星電子管理階層因而決定向南韓子公司借款，而非在美國取得高利率貸款。

三星顯示器去年獲利則創新高，主要受惠於供應大量面板給蘋果iPhone 14 Pro。該公司去年的營業利益成長33.4%至6兆韓元，營業利益率為17.3%，在三星電子各部門是數一數二高。