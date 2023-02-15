韓國1月ICT出口同比減33.2% 連降7個月

集微網消息，據韓聯社報導，2月14日，韓國科學技術信息通信部14日發佈的統計顯示，1月韓國信息通信技術（ICT）出口額為131億美元，同比減少33.2%。受全球經濟低迷和半導體行業持續不振的影響，ICT出口已從去年7月起連續7個月減少。

按品目來看，手機出口14.1億美元，增加24.4%，半導體出口61.5億美元，大減43.5%。其中，儲存芯片出口因單價下滑等原因同比大減57.3%，系統芯片出口也由增轉跌，同比減少25%，時隔33個月出現跌勢。顯示器、電腦及周邊設備出口額也分別減少37.7%和58.7%。

按地區來看，面向中國（含香港，-42.9%）、越南（-30.5%）、美國（-18.7%）、歐盟（-15.7%）、日本（-10.7%）的出口均減少。