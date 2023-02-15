美元因CPI報告震盪後回穩 兌日圓一度創六周高峰

美國1月消費者物價指數據顯示通膨居高不下，足以帶給聯準會（Fed）繼續升息的壓力後，美元走勢震盪後回穩，美元兌日圓觸及六周高點。

通膨報告公布後，美元一開始全面下跌，但隨著美國公債殖利率上升，美元重新站穩腳跟。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）在紐約尾盤小跌0.1%至103.233，盤中一度下跌0.7%。

美國1月CPI年增率為6.4%，是一年半來的最小漲幅，但高於市場預測的6.2%。

美國銀行駐倫敦的G10外匯策略全球主管Athanasios Vamvakidis說：「按月漲幅符合預期，但上月數據被上修使年增幅高於預期。這應該使美元保持強勁。」

「市場傾向於在今年上半年做空美元，」富國銀行（Wells Fargo）駐倫敦策略師Erik Nelson表示，「有了這樣的CPI數據和最近的經濟數據，美元就很難繼續下跌。我認為短期內將保持相對強勁。」

美元兌日圓上漲0.5%，至133.035日圓，一度觸及133.305日圓的六周來高位。歐元兌美元升值0.1%，至1.0738美元，在數據公布後觸及約兩周高點1.0805美元。美元兌瑞郎也升值0.2%，至0.9215瑞郎。與Fed政策利率掛鉤的期貨在周二堅持押注美聯儲將至少再升息兩次。期貨合約定價顯示，交易員大量押注Fed將在3月和5月的會議上各升息25個基點。日本央行總裁和兩位副總裁已於周二正式提名，債券交易員押注日本央行會更早進一步調整殖利率曲線調控政策，並且押注在年中左右結束負利率。有「日圓先生」之譽的榊原英資表示，日本央行在植田和男的領導下，或許會在第4季升息。