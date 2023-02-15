油價跌逾1%反映美國將釋儲油 金價回吐漲幅持平

國際油價周二（14日）收低逾1%，反映投資人預期美國釋放戰略石油儲備將導致供應增加；金價回吐了因美元疲軟而累積的漲幅，收盤持平，隨著美國最新公布通膨數據，市場強化聯準會將繼續升息的預期。

油價跌逾1%

布蘭特原油4月期貨下跌1.03美元，跌幅1.2%，報每桶85.58美元；西德州原油3月期貨下跌1.08美元，跌幅1.4%，報每桶79.06美元。

美國能源部周一表示，將從戰略儲油中出售2,600萬桶石油，而戰略儲油量已處於1983年以來的最低水準。在拜登政府去年出售了創紀錄的1.8億桶儲備石油後，能源部曾考慮取消2023年度的石油出售計劃，但這將需要國會採取行動來改變授權。

油價盤中縮小跌幅，石油輸出國組織（OPEC）幾個月來首次上調對2023年全球石油需求成長的預測，理由是中國大陸放寬新冠疫情限制，以及全球經濟前景小幅增強，這也讓油價縮小了跌幅。

金價持平

現貨黃金價格14日收盤持平在每英兩1,854.31美元；美國黃金期貨漲0.1%，收每英兩1,851.80美元。

美國政府公布，美國1月消費者物價指數（CPI）年比上揚6.4%，是2021年10月以來最小的增幅，但高於市場預估的6.2%增幅；CPI與前月相比上揚0.5%，符合預期。

在美元跌至近兩周低點後，黃金周二一度上漲0.8%，但稍後吐回漲幅。

High Ridge Futures的金屬交易主管David Meger表示，人們仍然擔心聯準會可能覺得有必要在升息和對抗通膨壓力方面更加激進，這將對黃金構成壓力。

在CPI數據公布後，里奇蒙聯準總裁巴爾金和達拉斯聯準銀行總裁洛根都表示，聯準會將需要聚焦把通膨率降至2%的目標。

鈀金大跌4.2%，至每英兩1,500.18美元，稍早觸及1,468.94美元，為2019年8月底以來最低。