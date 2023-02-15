布蘭納德離開FED 專家：今春升息恐更積極 衰退風險增

美國總統拜登周二宣布經濟團隊人事變動，這可能立即影響到央行貨幣政策，因為聯準會（Fed）副主席布蘭納德（Lael Brainard）將離職，前往白宮領導拜登的國家經濟委員會。

被認為聯準會最鴿派成員之一的布蘭納德表示，她將在20日左右辭去聯準會職務。

LH Meyer經濟學家Derek Tang分析，布蘭納德退出聯準會將增加經濟衰退的風險，因為這可能導致美國央行在今春更積極升息。Tang說：「如果她留下來，將會是委員會中許多鴿派的凝聚力量。就可能反對5月和6月的升息而言，她是該陣營的知識分子領袖。問題是誰將接過她的擔子。」

布蘭納德曾是聯準會主席和財政部長之位的候選人，她主張採取的升息方式與聯準會主席鮑爾相比，比較不那麼激進。過去一年，她雖公開支持鮑爾迅速升息，透過減緩經濟來遏制通膨，但也希望將潛在的失業人數降到最低，考量過度升息的風險。她曾經暗示，聯準會有可能不對勞動市場造成廣泛衝擊而實現抗通膨目標，這也是拜登時常在公開場合表達的期望。

拜登還宣布了對其他幾位經濟顧問的任命，包括拔擢Jared Bernstein為經濟顧問委員會主席。拜登還宣布對Bharat Ramamurti、Heather Boushey、Joelle Gamble擴大職能或賦予新職務。此舉的目的在於保留熟悉面孔的同時重塑經濟班底，為預期會宣布的競選連任做準備。