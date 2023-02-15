錯過今年漲勢 波克夏大砍台積電ADR持股86%

巴菲特旗下的波克夏公司（Berkshire Hathaway）周二公布上季大砍台積電ADR持股多達86%，形同錯失台積電ADR今年31.5%漲勢。

在波克夏依法（13F）在最後期限申報去年第4季持股之前，台積電ADR在正常交易時段上漲1.9%至97.96美元，今年來已上漲31.5%。

波克夏原本第3季買進台積電ADR共6,010萬股，第4季竟大賣5,180萬股，砍到只剩下829萬股，持股價值剩下6億1,770萬美元，減碼幅度多達86%。

波克夏在台積電ADR持有者的排名也由第一退到25位。

波克夏仍是蘋果最大股東，上季小幅加碼蘋果約33.4萬股至8億9,510萬股，持股價值高達1,163億美元，占蘋果流通在外股票5.6%。蘋果也是波克夏最大持股，占投資組合比率高達39%。