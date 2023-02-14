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中國開放國門 有助亞洲各國經濟成長

台灣醒報／ 記者莊瑞萌╱台北報導

中國邊境開放，亞洲國家受惠。根據南韓貿易機構指出，中國鬆綁疫情管控開放國門後，將有助於南韓的經濟成長率提升0.16％，而越南與新加坡也可望增加0.21％。

韓、越、星獲益

據《亞洲新聞通訊社》報導，「韓國貿易協會」在報告中指出，中國開放邊境後，對於今年南韓預計經濟成長1.6至1.7％會再貢獻0.16％。

另外，由於中國鬆綁後，可望對於去年當地3％經濟成長再提升2.1％，同樣也會替南韓的貿易量增加0.55％。中國重新開放國門也會讓台灣經濟受惠，經濟成長可望增加0.26％，越南與新加坡則會成長0.21％。

善用區域性經濟協定

該協會指出，由於中國嚴格管控疫情，造成南韓去年經濟成長跟著下跌0.26％。研究人員姜乃陽（譯音）指出，「南韓的出口過去4個月連續衰退，由於中國是南韓商品最大進口國，中國開放將是南韓擴展的機會，而且要鎖定中國國內市場採取行動並善用RCEP。」

中國相當支持區域全面經濟夥伴協定（RCEP），會員國15國包含南韓、日本、印尼、馬來西亞、澳洲與中國等，佔全球GDP達3成。

南韓有半導體優勢

據《外交家》報導，隨著中美在科技上競爭越演越烈後，中國認為南韓是採取不結盟的作法。中國不只表示反對美國提出的《晶片與科學法》以及《2022年降低通膨法》，稍早中國媒體也曾意有所指表示，南韓應該獨立發展自己的半導體產業策略，因為南韓晶片廠會擴大或流失在中國的市場佔比，取決於南韓自己的產業政策。

南韓貿易相當倚賴中國，每年其半導體出口至中國的規模達420億美元，而且雙方的摩擦，也會讓中國與南韓在服務與投資部門的FTA談判更為複雜，為南韓帶來更多風險。

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南韓 半導體

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