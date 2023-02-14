快訊

普發現金6000元將上路！ 這12家銀行ATM可以「直接領現」

T-Mobile美國網路故障 追蹤網站估影響逾8萬人

中央社／ 華盛頓13日綜合外電報導

根據追蹤網站Downdetector.com，美國各地T-Mobile用戶今天晚間通報網路故障。T-Mobile說，正在迅速解決一些手機服務中斷問題。

路透社報導，T-Mobile這家美國無線網路營運商說，正在努力解決一個問題，這個問題在幾個地區造成語音、訊息和數據服務出現間斷。T-Mobile未說明多少用戶受到影響。

Downdetector.com說，過去24小時，T-Mobile通報故障件數在美東時間晚間10時20分左右達到高峰，超過8萬3000起。截至美東時間午夜，故障通報件數已降至約9000起。

T-Mobile技術長芮伊（Neville Ray）推文表示：「我們的團隊正在迅速解決一個第三方光纖中斷的問題，這個問題已間歇性地影響幾個地區的一些語音、訊息和數據服務。」

Downdetector.com還通報了數千份關於美國其他無線網路營運商威瑞森（Verizon Inc）和AT&T Inc服務中斷的報告。根據Downdetector.com，Verizon一度最高達2000多起未解決事件報告，AT&T則有1200多起。

威瑞森和AT&T未立即回應路透社尋求評論的要求。

美國 語音 威瑞森

延伸閱讀

誰放氣球？中稱美氣球10飛中領空 美駁去年即見中氣球

多家中媒爆「氣」了 人民日報連三天轟美式民主霸凌

ABC分析：國家安全vs.美中關係 拜登「逆風」求平衡

美國帕克蘭高中槍案5周年 家屬最怕親人被遺忘

相關新聞

生產活動退出中國轉往印度 報導：蘋果遭遇阻礙

英國「金融時報」（Financial Times）今天根據熟知蘋果公司（AppleInc.）營運人士的話報導，蘋果有意擴...

IMF：烏克蘭正為每個國家權利而戰 今年需逾1.2兆維持經濟

國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃14日說，烏克蘭今年需要400億至480億美元（約台幣1.2兆至1.4兆元）融資來維持...

中國開放國門 有助亞洲各國經濟成長

中國邊境開放，亞洲國家受惠。根據南韓貿易機構指出，中國鬆綁疫情管控開放國門後，將有助於南韓的經濟成長率提升0.16％，而越南與新加坡也可望增加0.21％。

內部人士：英國半導體公司威脇將遷往海外

集微網消息，英國半導體產業迫切需要政府的財政支持。內部人士提醒說，如果英國不盡快採取行動，英國的微芯片公司可能會被美國和其他國家搶走。

三星和SK海力士正受益於HBM訂單熱潮

集微網消息，據Business Korea報道，人工智能(AI)聊天機器人ChatGPT的出現為韓國存儲器半導體製造商提供了創建新業務的機會。

不受美中緊張影響？福特為何能順利以陸企技術 在美設電池廠

美國與中國大陸氣球事件尚未平息，福特汽車公司13日宣布，將使用中國大陸電池大廠寧德時代的技術，在美國密西根州打造一座造價35億美元的電動車電池廠。消息一出，不少人好奇，福特採行了什麼行動，避開美中關係緊張影響，與寧德時代順利合作？這個新電池廠，對中方又代表什麼意義？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦