三星和SK海力士正受益於HBM訂單熱潮

集微網消息，據Business Korea報道，人工智能(AI)聊天機器人ChatGPT的出現為韓國存儲器半導體製造商提供了創建新業務的機會。ChatGTP通過超大型人工智能(AI)學習大量數據並自然地回答問題。DRAM數據處理速度對於更好更快的ChatGTP服務變得很重要。韓國公司正在生產為此所必需的所有高性能DRAM。

自今年年初以來，三星電子和SK海力士的高帶寬存儲器(HBM)訂單一直在激增。與其他DRAM相比，HBM 通過垂直連接多個DRAM顯著提高了數據處理速度。它們與中央處理器（CPU）和圖形處理器（GPU）協同工作，可以極大地提高服務器的學習和計算性能。

迄今為止，盡管HBM具有出色的性能，但與一般DRAM相比，其應用較少。 這是因為 HBM 的平均售價(ASP)至少是DRAM的三倍。HBM需要復雜的生產過程和高度先進的技術。人工智能服務的擴展扭轉了侷面。

全球最大的GPU公司Nvidia一直要求SK海力士提供最新產品HBM3芯片。全球第一的服務器CPU公司英特爾也在努力銷售搭載SK海力士HBM的產品。一位業內人士表示，“與最高性能的DRAM相比，HBM3的價格上漲了5倍。”

隨著高性能存儲半導體市場有望快速增長，三星電子和SK海力士之間的產品開發競爭正在升溫。HBM市場仍處於初期階段，因為HBM從2022年開始認真地進入AI服務器，但SK海力士和三星電子正專注於通過新產品發佈來確保客戶。

SK海力士在HBM市場處於領先地位。它於2013年與AMD合作開發了世界上第一個HBM。這家韓國芯片製造商已發佈了第一代HBM (HBM)、第二代 HBM (HBM2)、第三代HBM(HBM2E)和第四代HBM (HBM3)並已獲得60-70%的市場份額。

2021年2月，三星電子與AMD合作開發了HBM-PIM，它將內存半導體和AI處理器合二為一。當在CPU和GPU上安裝HBM-PIM芯片時，可以顯著提高服務器的計算速度。SK海力士還於2022年2月推出了採用PIM技術的產品解決方案。

中長期，專家預測，HBM等AI專用DRAM的開發，將給半導體行業帶來巨大變革。“存儲半導體公司忙於開發超微製造工藝的時代已經過去，”韓國半導體行業的一位官員表示。“高效處理數據甚至具備處理數據能力的AI半導體技術的發展將變得如此重要，它將決定芯片製造商的未來。（校對/武守哲）