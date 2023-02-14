集微網消息，英國半導體產業迫切需要政府的財政支持。內部人士提醒說，如果英國不盡快採取行動，英國的微芯片公司可能會被美國和其他國家搶走。

英國首相Rishi Sunak政府尚未宣佈英國支持芯片產業的戰略。而該國的半導體老板們也越來越失望。

總部位於英國劍橋、生產非矽芯片的初創企業Pragmatic半導體公司提醒說到，如果政府不盡快發佈行業計劃，其可能被迫遷往海外。

Pragmatic半導體的首蓆執行官Scott White在接受CNBC採訪時表示，“對於像我們這樣的公司來說，繼續在英國經營和生產必須具有經濟意義，如果國外有更大的潛在經濟利益和政府支持計劃，那麽搬遷是唯一明智的商業決定。”

英國低調參與全球芯片市場，專門從事復合半導體的設計、知識產權、研究和製造。英國還擁有最令人垂涎的半導體相關資產之一——芯片設計公司Arm，其總部位於劍橋。全球約95%的智能手機使用Arm授權的芯片。

在全球供應短缺導致主要汽車製造商和電子製造商出現供應問題後，半導體及其背後以東亞為主的供應鏈已成為世界各國政府都面臨的棘手問題。

新冠疫情揭露了對中國台灣和中國大陸的半導體元件製造商過度依賴的問題。這種依賴性隨著中國大陸和台灣之間日益緊張的侷勢而充滿了變數。

中國台灣半導體巨頭台積電是目前最大的微芯片生產商，擁有許多西方發達國家豔羨的芯片製造技術，這些國家正採取措施促進國內芯片生產。

位於威爾士新港的半導體“集群”微芯片公司IQE也提醒道，如果政府在未來六個月內不採取行動，其可能會被迫遷往美國或歐盟。

IQE首蓆執行官Americo Lemos在《泰晤士報》上表示: “我們很樂意留在英國，並致力於在英國發展... ... 但我們也必須按照股東的意願行事，哪裡有錢賺就去哪裡。”。

一位政府發言人曏CNBC表示: “我們致力於支持英國的半導體產業，該行業至關重要。我們的戰略是要進一步發展該行業，並確保擁有一個彈性供應鏈。該戰略將盡快公佈。”

美國總統Joe Biden簽署了《芯片與科學法案》，這是一項價值2800億美元的計劃，其中520億美元的資金將用於推動國內半導體製造。與此同時，歐盟已經為歐洲半導體產業劃撥了430億歐元（合459億美元），目標是到2030年佔全球半導體生產的20%。

受到美國嚴格的貿易製裁後，中國也被迫調整其芯片戰略。據路透社報道，去年12月，據說中國正在為其芯片產業準備一項超過1萬億元人民幣(1470億美元)的一攬子計劃。

國家自殘的行為

英國科技行業高管表示，英國政府缺乏類似的戰略，這正在損害國家競爭力。

他們認為，英國的財政實力可能無法與這些大膽的支出計劃相匹配。然而，他們希望國家承諾投資數百萬美元，推出稅收優惠，並為高技能工人提供更簡單的移民程序。

Paragraf 公司是一家開發和生產石墨烯電子產品的英國公司，其首蓆執行官Simon Thomas告訴CNBC: “追趕並不在英國消費力範圍之內，甚至遠遠不夠。”。

2月3日，商業、能源和工業戰略委員會(BEIS)的立法者呼訏政府對半導體產業採取行動，將缺乏連貫性的微芯片戰略稱之為一場“國家自殘行為”。

在Sunak的洗牌下，政府的商業、能源和工業戰略委員會機搆於周二解散並被取代商業和工業戰略組合目前由新成立的商業和貿易部部長Kemi Badenoch管鎋，而科學創新和技術部則由Michelle Donelan領導。

Sunak去年10月成為英國年度第三任首相，他從前任首相Liz Truss手中接過了暗淡的經濟背景。他正承受著芯片行業的壓力,要快速為這個行業製定戰略.

Tech London Advocates創始人Russ Shaw表示，政府需要"加緊"。英國一直處於“混亂過度分散“的狀態。

曾預計，去年英國要出台半導體戰略，但由於政治不穩定，一直延誤。此前，政府曾建議，除其他擧措外，要成立一個國家機搆，促進其半導體產業發展。

英國量子計算初創公司Oxford Ionics的聯合創始人Chris Balance曏CNBC表示: “我聽到的傳言是，戰略出台隨時可能會發生。”。然而，他補充說，這個過程已經“持續了四五個月了”。（校對/李沛）