歐盟修正經濟預測 狀況好轉仍須戒慎

歐盟執委會於13日發布最新的歐盟經濟預測。執委會指出，預估經濟成長率將從先前的0.3%修正為0.9%，CPI年增率（通膨率）也從7%下修為6.4%。雖然修正幅度並不高，但仍顯示歐盟經濟正在慢慢復甦當中。執委會在公告的最後警告，烏俄戰爭仍很有可能隨時讓經濟迅速惡化，需戒慎應對。

成長率微幅增加

根據法國《世界報》報導，歐盟的行政主體「歐盟執委會」13日發布最新的2023經濟預測，認為歐盟整體的經濟成長將提升，通膨率則是稍微下修，顯現歐盟樂觀看待未來發展。

報告指出，歐盟2023整體的經濟成長率將來到0.9%，且不會如先前預估，在2023冬季出現經濟衰退。儘管0.9%跟2022年的3.5%成長率相去甚遠，但外界認為，在烏俄戰爭的摧殘下，歐盟已經展現出相當大的韌性。

此外，歐盟也下修了2023年的通膨率預估，從原本的7%下修至6.4%。受惠於能源價格持續緩慢回穩，執委會表示「通膨的高峰已過」。通膨率自去年10月來到最高點10.6%後，已經連續3個月下滑。雖然這對消費者來說是一大好消息，但是否能實際有感，仍有待市場觀察。執委會也警告，相對來說仍算昂貴的能源價格還是會對民眾和企業造成不小的壓力。

烏俄戰爭是關鍵

《德國之聲》引述報告指出，歐盟整體的經濟表現仍與烏俄戰爭的發展息息相關。舉例來說，歐盟相信整體通膨率的下降，和歐盟成功找到替代俄羅斯天然氣的能源有關。歐盟新聞稿也表示，現在的經濟成長預估，是基於烏俄戰爭不會進一步擴大衝突所做的評估。若烏俄戰爭再度惡化，歐盟經濟很有可能再度受到重創。

拉脫維亞籍的歐盟貿易執委東布羅夫斯基斯則樂觀地表示，「事實證明，歐洲的經濟在當前的挑戰下展現出相當大的韌性。我們樂觀看待今年經濟成長幅度與通膨的趨緩」。

《歐盟2023經濟預測原文》

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