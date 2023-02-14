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Meta將與SK海力士、LG顯示合作開發MicroOLED

集微網／ 集微網

集微網消息，Meta將與SK海力士和LG顯示合作開發MicroOLED。

據韓媒The Elec報道，消息人士稱，LG顯示已經和Meta簽署了協議，而SK海力士和Meta的合作也將達成。Meta負責設計芯片，SK海力士將生產用於芯片的晶圓，LG顯示負責將OLED沉積在晶圓上，然後切割成MicroOLED面板。

該報道指出，MicroOLED面板是用矽片而不是玻璃或塑料基板切割而成的OLED面板，這使得它們更薄、更小，同時具有超高清分辨率，因此適合用於混合現實（XR）設備，這是Meta計劃擴展的領域。

據悉，SK海力士計劃使用其在韓國的M10生產線為MicroOLED生產晶圓，目前該廠總月產能為10萬片12英寸晶圓。消息人士透露，SK海力士計劃在2025年至2026年期間，將每月3萬片晶圓的產能用於使用28納米或45納米技術生產MicroOLED晶圓。

（校對/王雲朗）

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