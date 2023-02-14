植田若接日銀 分析師估短期維持當前路線、小幅提振日圓

日本政府已正式提名植田和男接任新一任日銀總裁，此舉令交易人士預期日銀將很快放棄殖利率曲線控制（YCC）政策。有分析師認為，植田短期內可能維持央行當前路線，但如果支持調整日銀與政府之間的通膨政策協定，有助小幅提振日圓匯率。瑞穗銀行分析師則認為，多項壓制日圓匯率的因素依然存在。

隨著植田獲提名，債券交易人士押注日銀將及早進一步調整殖利率曲線控制，並且預期在年中左右結束負利率，而股票投資人則認為殖利率上升將提振銀行股。

彭博資訊分析師增島雄樹表示，儘管植田和男大爆冷門出線，但預料他不會大幅度調整日銀的路線，而是會在4月上任不久後小幅度把日銀前瞻指引轉向較中立，但不會有更多行動，理由是經濟並非穩健得足以讓通膨率維持在2%。

增島雄樹說，日銀的殖利率曲線控制計畫已導致債券市場失靈，但要解決這個問題，對經濟來說的代價太高，尤其是日本企業投資萎縮，顯示日企目前仍需要超低利率貨幣政策的支持，「這是為何我們堅持認為，植田帶領的日銀將維持當前政策架構直到2024年第1季，屆時經濟復甦預料變得穩固。」

彭博市場策略師弗林特（Simono Flint）認為，如果新的日銀總裁支持調整與政府的通膨協定措辭，改為較長的時間達成2%通膨目標，而非「盡早」達成，那麼顯然會是個鷹派事件，而這可能大致符合市場預期，因此日圓有望小幅升值。

增島雄樹也預測日銀可能調整與政府的聯合聲明，像是刪除共同努力「克服通縮」以及「在盡早的時間」等措詞，以便為政策逐步正常化鋪路。分析師預期日銀將在第2季進行這些調整。

瑞穗銀行首席市場分析師唐鎌大輔認為就算植田和男接任日銀總裁，日圓匯率面臨的壓力因素依然存在，包括美國政策利率依然高檔，而日本貿易逆差可能依然龐大。他說，日本或許會調高利率，進而帶動日圓升值，但由於日本與海外市場的利差很大，難以改變上述兩因素影響日圓的趨勢。此外，隨著歐美經濟減緩，聯準會與歐洲央行愈來愈可能結束政策緊縮，使得日銀要讓政策正常化的難度提高。