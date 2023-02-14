福特汽車獨資在密西根州設電池廠 採用寧德時代技術

福特汽車（Ford）周一宣布，將投資35億美元在密西根州興建一座電動車電池廠，由全球最大電池製造商寧德時代授權技術和支援。

新廠未來生產的是磷酸鐵鋰電池（LFP），這也是特斯拉（Tesla）2020年底開始採用同類型電池。

新廠座落於密西根州馬歇爾（Marshall）附近，將雇用2,500名員工，計劃2026年啟用，足夠每年為40萬輛電動車供應電池。

福特汽車將由寧德時代提供技術，寧德時代除協助建廠外，也將派駐員工。福特強調，將獨資擁有並經營這座工廠，並由另成立的一家全資擁有的子公司來經營。

在密西根州生產LFP電池，也讓福特有機會取得美國電池製造補貼，有助福特實現2026年電動車事業毛利率達到8%的目標。

美國去年通過的降低通膨法對電動車提供抵稅優惠，但零組件若來自「受關注外國實體」（foreign entity of concern）則不在補貼之列。

分析師認為，寧德時代和福特可能考量到政治風險，最後決定不採合資的方式。如此安排之下，福特便可享有降低通膨法的補貼。通用汽車、Stellantis和福特最近分別和LG、SK、三星合作，都採取的合資方式，且工廠設在南韓。

福特汽車目前採用鎳鈷錳酸鋰（NMC）電池，這種電池成本比LFP高出許多，原因在於電池正極材料成本很高，鈷一公噸要4萬美元，而鐵一公噸不到1,000美元。