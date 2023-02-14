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推特前1,000大廣告客戶 逾半不再花錢刊廣告

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
推特前1000大廣告客戶有一半以上停止花錢刊登廣告。美聯社
推特前1000大廣告客戶有一半以上停止花錢刊登廣告。美聯社

美國有線電視新聞網（CNN）報導，根據Sensor Tower數位行銷公司Pathmatics提供的數據，推特去年9月的前1,000大廣告客戶，在1月前幾周，超過一半不再在這個平台花錢刊廣告，說明馬斯克入主推特後，廣告主流失的嚴重程度。

截至1月25日，前1000大推特廣告客戶裡有625家，包括可口可樂、聯合利華、汽車品牌Jeep、富國銀行和美國藥廠默沙東，都不再付費做廣告。

富國銀行的說法是「暫停」投放廣告，但持續利用推特與顧客互動。其他品牌未立即置評。馬斯克去年10月買下推特後，大舉裁員並放寬內容審核標準，讓廣告主備感憂心。

即使留下來，許多大客戶也大幅減少在該平台的支出，例如HBO去年9月下了1,200萬的廣告，但截至1月25日，僅花54,000美元。

根據數據，從去年10月到今年1月25日，推特前100大廣告商帶來的單月營收銳減逾60%，從大約1.27億美元暴跌到略高於4,800萬美元。推特的廣告業務曾一度達到45億美元。

有一小部分大廣告主在1月投放廣告，花的錢多於馬斯克入主之前的一個月。其中包括ESPN、Salesforce和蘋果。馬斯克曾與蘋果短暫公開地起爭執，因後者據傳威脅要將推特從App Store下架。

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