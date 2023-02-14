日上季GDP恢復成長但不如預期 日銀總裁需更多復甦證據

日本上季經濟恢復成長，但不如市場所料，可見動能依然疲弱，且面臨諸多不確定性，下一任日本央行總裁要引導貨幣政策擺脫大規模刺激措施仍有挑戰。

內閣府周二公布，日本去年第4季國內生產毛額（GDP）與上季比較折算年率之經濟成長率為0.6%，雖扭轉上季頹勢，但不如經濟專家原估的2.0%。去年第3季經修正後的年率為萎縮1.0%。

與上年同期比較，日本第4季GDP成長0.6%。

數據出爐之際，正值日本政府即將提名新的央行總裁。日本經濟轉為正成長，可為向新任總裁提供日本經濟仍步向溫和復甦的證據。

這結果歸功於私人消費較上年復甦1.3%。對居民的旅行補貼計畫也帶動服務業景氣。服務業占日本國內消費60%。

另外，日圓走強和大宗商品價格下跌，有助削減一度暴增的進口帳單。進口額大增是夏季GDP萎縮的主因之一。

彭博經濟學家預料，今年第1季經濟成長仍將趨緩，通膨走高將影響消費支出，海外需求走弱也會限縮製造業的出口，不過，國內外觀光客可望持續支撑經濟。