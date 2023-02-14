快訊

印度「抱牛節」：對抗西洋情人節的民族狂熱

今天西洋情人節 命理師：謹記十大華人送禮禁忌

獨／王金平批「促成郭柯配」亂講 稱：沒有一定支持誰

日上季GDP恢復成長但不如預期 日銀總裁需更多復甦證據

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
日本按上季比較折算年率之經濟載浮載沉。/擷自彭博
日本按上季比較折算年率之經濟載浮載沉。/擷自彭博

日本上季經濟恢復成長，但不如市場所料，可見動能依然疲弱，且面臨諸多不確定性，下一任日本央行總裁要引導貨幣政策擺脫大規模刺激措施仍有挑戰。

內閣府周二公布，日本去年第4季國內生產毛額（GDP）與上季比較折算年率之經濟成長率為0.6%，雖扭轉上季頹勢，但不如經濟專家原估的2.0%。去年第3季經修正後的年率為萎縮1.0%。

與上年同期比較，日本第4季GDP成長0.6%。

數據出爐之際，正值日本政府即將提名新的央行總裁。日本經濟轉為正成長，可為向新任總裁提供日本經濟仍步向溫和復甦的證據。

這結果歸功於私人消費較上年復甦1.3%。對居民的旅行補貼計畫也帶動服務業景氣。服務業占日本國內消費60%。

另外，日圓走強和大宗商品價格下跌，有助削減一度暴增的進口帳單。進口額大增是夏季GDP萎縮的主因之一。

彭博經濟學家預料，今年第1季經濟成長仍將趨緩，通膨走高將影響消費支出，海外需求走弱也會限縮製造業的出口，不過，國內外觀光客可望持續支撑經濟。

日本經濟 成長率

延伸閱讀

日本大熱動態貓式伸展減肥法：持續一個月 消除腰腹贅肉、緩解背部僵硬和疲勞、還能提升睡眠品質！

昔黃金歲月日本礦業株式會社總辦公室 大地館重現風華

日本少女漫畫「美少女戰士」 2.5次元音樂劇四月首度登台

大陸富家女買下日本沖繩小島！抖音狂曬大疊證明 前島主質疑她被騙

相關新聞

升息效應 星展銀獲利創新高

東南亞最大銀行星展銀行（DBS）上季淨利躍增68%並改寫新高紀錄，這是拜利率升高之際，淨利息收入也隨之提高所賜。然而執行...

日產雷諾聯手在印度造車

日產汽車（Nissan）與雷諾汽車（Renalt）13日宣布，計劃在印度投資6億美元開發及生產六款新車。日產與雷諾上周宣...

IMF：全球景氣更加樂觀

國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃13日表示，市場有充分理由更加樂觀，因為美國經濟可能躲過衰退，而且中國大陸的重新開放有...

美國計劃再從戰略儲油出售2,600萬桶原油 油價轉跌

拜登政府計劃從戰略儲油中出售更多原油，預計交付時間在4月至6月之間。油價在正常交易時段後轉跌。

美元走軟…等待美CPI數據出爐 日圓表現落後

美元在上周大漲後，周一（13日）在震盪交投中走貶，受股市走強和長期公債殖利率下滑的影響。投資人正在等待周二關鍵的美國消費...

由台積電明年下半年量產！Google自研資料中心晶片傳進展

科技資訊網站The Information引述知情人士報導，Google在研發自家的伺服器晶片已取得進展，預料由台積電在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦