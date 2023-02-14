由台積電明年下半量產！Google自研資料中心晶片傳進展

科技資訊網站The Information引述知情人士報導，Google在研發自家的伺服器晶片已取得進展，預料由台積電在2024年下半年量產，2025年開始採用這些新晶片，目標是降低營運資料中心的成本，並跟上雲端競爭同業亞馬遜的腳步。

報導說，Google的伺服器設計團隊研發兩款基於安謀（Arm）技術的伺服器處理器已至少兩年。台積電可能在2024年下半年開始量產這兩款晶片。

Google的發言人向The Information表示，不會對傳言置評；台積電也不願回應置評請求。

在Google追趕雲端市占龍頭亞馬遜的AWS之際，Google為伺服器租賃事業努力打造自家的伺服器晶片是有其必要的。AWS在四年前推出自研晶片，使用的電力較少，傳輸速度也比傳統伺服器更快。一些AWS的客戶已回報，採用亞馬遜自研晶片所驅動的伺服器，收到大力節省之效。