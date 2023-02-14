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民眾批買不起房 內政部端出住宅政策「三支箭」

美股三大指數全面齊揚 薪資調查緩和CPI復熾疑慮

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
紐約聯邦準備銀行調查顯示，消費者對薪資增幅預期創下有紀錄以來最大跌幅。歐新社
紐約聯邦準備銀行調查顯示，消費者對薪資增幅預期創下有紀錄以來最大跌幅。歐新社

美國股市三大指數周一全面收高，調查顯示美國人大幅下調對收入成長的預期，可見即將周二公布的通膨數據或許沒有預期那樣嚴重。

標普500指數上漲1.1%，收報4,137.29點。那斯達克綜合指數漲1.5%，報11,891.79點。道瓊工業指數上漲376.66點，漲幅1.1%，報34,245.93點。費城半導體指數漲1.5%。

紐約聯邦準備銀行調查顯示，消費者對薪資增幅預期創下有紀錄以來最大跌幅。Vital Knowledge的Adam Crisafulli說，一年內通膨預期1月幾無變化，算是「略令人安心」。

此外，油價下跌，有報導說拜登政府計劃再從戰略儲油出售2,600萬桶原油。

投資人也密切關注地緣政治的發展，知情人士透露，美國國務卿布林肯考慮與中國外交事務最高負責人王毅在本周晚些時候的國際安全會議上會晤。如果成行，將是中國氣球引發雙方新一輪緊張局勢以來兩人首次見面。

臉書母公司Meta Platforms上漲3%，英國金融時報周日報導稱該公司在11月剛剛裁員後正在準備宣布新一輪裁員。

微軟漲逾3%，輝達（Nvidia）漲2.5%，蘋果和亞馬遜AMZN.O漲幅均超過1%。加上Meta，這些科技相關巨頭股對標普500指數漲幅貢獻最大，當日成交量較低。

Stifel上調微軟股票目標價，並表示微軟顯然希望通過將ChatGPT整合進來，以顛覆Alphabet的Google在搜索引擎領域的統治地位，給微軟股票帶來提振。

標普500指數11大類股有10個上漲，資訊科技漲1.8%，非必需消費品股緊隨其後，上漲1.5%。能源股跌0.6%。

今年迄今，標普500指數上漲約8%，較2022年1月創下的紀錄收盤高位仍下跌約14%。

美國企業財報季接近尾聲，根據路孚特數據，在目前為止已經公布業績的標普500指數成分股企業中，69%獲利超過預期。分析師預計，12月為止一季獲利比去年同期下降近3%。

指數 標普 美國

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