豐田高層異動 拚強化溝通

豐田汽車公布高階管理層的人事異動，準社長佐藤恒治強調，將改善策略溝通，迎接電動車新時代，追趕電動車一哥特斯拉。

豐田計劃2030年前投入4兆日圓（310億美元）推出30款電動車。目前，豐田的策略是提供多種選擇給消費者，包括傳統燃油車、油電混合車、電池電動車以及氫動力車，但挨批轉型太慢。

準社長佐藤恒治公布高層改組的消息，強調策略溝通的改善至關重要。他說：「有人指出豐田電動化慢半拍，我認為半數責任要歸咎於溝通。」豐田預計2026年推出新的電動車平台，佐藤恆治表示將在4月公布更多細節。

豐田表示，Lexus總裁佐藤恒治將於4月1日接替豐田章男成為新社長，新任技術長中島裕樹、財務長宮崎洋一也將在當天就任。中島裕樹、宮崎洋一與品牌長翰普利斯（Simon Humphries）都將加入豐田董事會。

佐藤恒治把新團隊比喻為一支足球隊，必須互相配合以追求共同目標，為顧客提供滿意的產品和服務，並從逐步減排到最後達成零碳排。

他並表示，將聚焦於為Lexus增設電動車產品線，但不會偏離長期以來研發其他技術的策略，也將持續專注於研發不同技術以實現碳中和。