日產雷諾聯手在印度造車

日產汽車（Nissan）與雷諾汽車（Renalt）13日宣布，計劃在印度投資6億美元開發及生產六款新車。日產與雷諾上周宣布聯盟重組時已表示，準備在三個市場密切合作，印度便是其中之一。

日產和雷諾將運用共同平台各自打造三款新車，各車款間可共享零件和工程團隊。其中兩款將是小型電動車，這也將是兩公司在印度推出的首批電動車；其餘車款則為中型運動休旅車（SUV）。

所有新車都將在兩公司共同擁有的清奈廠製造，清奈廠年產能可達約50萬輛車，但兩公司去年在印度只售出約12萬輛車，目前仍有閒置產能。這項計畫預計將為兩車廠位在清奈的研發基地增加約2,000個工作機會，目前該基地的員工人數約為8,000人。

兩公司上周公布聯盟改組細節時，已提及對印度、拉丁美洲和歐洲市場的抱負。雷諾採購、合作暨公共關係長普羅沃斯特表示：「印度投資計畫就是新聯盟遠大目標的第一項具體成果。」

日產營運長古普塔（Ashwani Gupta）表示：「為了真正搶占正快速成長的印度市場，以及運用印度作為出口基地，這項投資不只在產品面深具意義，在電動車等科技面也非常重要。」

S&P Global Mobility公布的數據顯示，印度去年汽車銷售量激增23%至440萬輛，已超越日本，成為全球第三大汽車市場。本土和外國企業都正在爭食這塊大餅。

日產和雷諾去年在印度市場的市占率只有約3%，遠低於風神鈴木（Maruti Suzuki）的46%。和日產不同，雷諾在中國大陸、美國和日本市場的市占率不高，因此，在印度市場取得成功，對雷諾來說特別重要。