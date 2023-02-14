阿達尼營收成長目標砍半

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

阿達尼集團為挽回投資人信心，重申其現金流非常強勁，且商業計畫的資金都相當充裕；另有消息來源透露，阿達尼集團旗下企業已將營收成長目標減半，同時計劃暫緩新的資本支出。但該集團的股價到13日仍未止血，至今已經蒸發了1,200億美元。

彭博資訊報導，匿名消息來源表示，「印度煤王」阿達尼掌控的阿達尼集團，現在至少將把下一年度的營收增幅定在15%至20%，低於最初設定的40%。資本支出計畫也將縮減，因為該集團將優先增強財務健康，而不是積極擴張。

在此同時，路透13日報導，印度主管當局也證實，正在調查1月下旬指控阿達尼集團的美國賣空機構。阿達尼集團在給路透的聲明中澄清，彭博資訊的報導子虛烏有，強調該集團的財務非常健康。

阿達尼集團遭美國防空機構興登堡研究公司（Hinderberg）鎖定，被控「從事明目張膽的股價操縱和會計詐欺長達數十年」，縱使該集團百般辯解，仍未能取信於金融市場，從1月下旬至今集團旗下上市公司的市值至今總計已蒸發逾1,200億美元。

美國 印度 上市公司

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