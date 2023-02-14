升息效應 星展銀獲利創新高

東南亞最大銀行星展銀行（DBS）上季淨利躍增68%並改寫新高紀錄，這是拜利率升高之際，淨利息收入也隨之提高所賜。然而執行長高博德說，利率上升的速度將減緩，引發銀行業的獲利疑慮。

星展銀13日公布，上季包含一次性項目的淨利為創紀錄的23.4億星元（17.6億美元），比去年同期激增68%，略優於市場預期的22.3億星元。去年全年淨利則增加20%至81.9億星元，同樣改寫歷史新高，總收入則增加16%至165億星元。上季的整體淨利差（NIM）為2.05%，高於去年同期的1.43%。

然而，高博德說，利率上升的速度將放緩。星展銀和同業都受惠於利率升高，但分析師預估利率已攀峰，且經濟成長也減緩，可能使銀行的獲利縮減。

高博德說，美國的升息速度將放緩，但他不認為今年聯準會（Fed）將降息。他還說，星展集團的淨利差峰值預估為2.25%，但面臨5~7個基點的下行風險，原因是星元匯價走強和資金流向美國國庫券。

但他也說，星展銀的業務和資產的品質都保持強勁，中國大陸的開放速度比預期更快，將帶來利多。

星展銀的獲利多來自新加坡和香港市場，13日並宣布發放每股0.5星元的特別股利，該銀行上次發放特別股利是在2017年。

新加坡銀行業資本的雄厚程度在全球名列前茅，去年全年的獲利表現可望締造新猷，這是拜去年星國經濟提前回溫所賜。

繼星展銀之後，華僑銀行和大華銀行將在下周公布財報，市場預期這兩家銀行的年度淨利將激增，但季比獲利持平或略降。

星國銀行業的股價自去年10月底以來，已上漲8%~16%，當時跌至20個月低點的星股大盤，此後也已回升12%。

關於近來鬧的滿城風雨的阿達尼集團事件，高博德說，星展銀對阿達尼集團的曝險為13億星元，其中10億星元為提供給該印度集團的融資，以協助其去年以105億美元收購Holcim在印度的水泥事業。

他說，Holcim的印度水泥事業，是能夠創造現金的公司，因此並不會擔心這個部位。