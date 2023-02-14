星國去年GDP降至3.6%

新加坡將上季國內生產毛額（GDP）成長率下修至2.1%，去年全年經濟成長率也調降至3.6%，在核心通膨頑強、需求放緩之際，仍重申今年經濟成長展望不變。

新加坡貿工部（MTI）13日公布，去年第4季GDP終值年比成長2.1%，略低於初估的2.2%，也不如分析師預測的2.3%，主要是受製造業產值萎縮2.6%拖累。若和前一季相比則成長0.1%，也低於初估的0.2%。去年全年GDP成長率為3.6%，不如先前預估的3.8%。

儘管中國大陸解除邊境管制的速度比預期快，可能有助提振航空和旅遊相關產業，但全球經濟趨緩將限制經濟擴張的速度，加上星國官員持續努力遏制逼近14年高點的核心通膨率，MTI因而維持今年GDP成長率預測在0.5%至2.5%之間不變。

MTI常任秘書林明亮指出，全球經濟依舊存在不確定性，包含各國調高利率的衝擊，以及俄烏戰爭、大國之間的地緣政治緊張局勢，可能進一步升溫，使星國其他外向型產業的成長展望仍疲弱。例如，電子業聚落的半導體部門，料將受全球晶片需求疲弱的負面影響，而精密工程聚落，預計受半導體製造商削減支出的拖累。