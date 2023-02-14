日銀換總裁 金融市場緊張

日本銀行（央行）下任總裁的人選終於明朗，全球債市投資人最擔心的事─日本資金從國際市場回流國內債市的情形，也比之前更為急迫。

日本政府定14日向國會提交接替日銀總裁黑田東彥的人選，上周末日本媒體報導，首相岸田文雄將提名日銀前理事植田和男。目前金融市場觀察家近日都在搜尋這位有「日版柏南克」之稱的繼任者的背景資料，試圖研判他究竟屬於「鴿派」還是「鷹派」。但比市場短期動盪更嚴峻的趨勢，則是日本投資人早已開始賣出海外債券，並轉進日本公債，而且勢頭不大可能停止。

據日本財務省及日本證券交易商協會的數據，去年日本人共賣出價值1,810億美元的外國債券，創新高，同期間並投入30.3兆日圓（2,310億美元）於日本公債。全球投資人為何擔心植田和男是否會廢除「殖利率曲線控管（YCC）」政策？當然是因為日本投資人還握有價值逾2兆美元的外國債券，一旦拋出對全球債市的衝擊自屬不言可喻。

摩根大通分析師夏提爾表示，「我們預測今年日本投資組合將持續從海外債市轉向國內債市。轉向的原因應是因為日本物價及工資持續上升，將使YCC政策進一步鬆動，且日銀將更能容忍國內殖利率上升」。

日本殖利率可能升高，令全球金融市場聯想到去年12月日銀擴大YCC區間對全球市場的衝擊，當時曾導致美國公債下跌，並影響美股、澳幣及黃金價格。