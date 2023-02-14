IMF：全球景氣更加樂觀

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
IMF總裁喬治艾娃表示，美國將避免衰退，且美歐擁非常有韌性的勞動市場，市場可以更加樂觀。（路透）
IMF總裁喬治艾娃表示，美國將避免衰退，且美歐擁非常有韌性的勞動市場，市場可以更加樂觀。（路透）

國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃13日表示，市場有充分理由更加樂觀，因為美國經濟可能躲過衰退，而且中國大陸的重新開放有助帶動全球經濟。歐盟執委會在同日上修歐元區今年經濟成長預測，並且下修通膨率預估值。

喬治艾娃在杜拜舉行的世界政府峰會上說：「我們看到各國央行收緊政策的效果出乎意料地好，通膨也在回落。」她並表示，現在看來美國將避免衰退，美國和歐洲擁有「非常有韌性」的勞動市場，而且中國大陸已經重新開放，市場可以「更加樂觀」。她還說，今年將進一步收緊貨幣政策，但不再預測（貨幣緊縮）會持續到2024年。

喬治艾娃也提醒說：「我們的市場喜愛好消息，他們不會傾聽從美國聯準會（Fed）和歐洲央行（ECB）得到的更中性、更微妙的訊息。」

歐盟方面也傳來好消息，歐盟執委會說，歐元區今年經濟成長率可能為0.9%，遠優於去年11月預測的0.3%。

這項最新預測顯示，除瑞典可能萎縮0.8%外，歐盟其他所有成員國今年經濟都將正成長。經濟表現將優於預期的主因是能源價格下降，協助緩解近幾個月的通膨壓力。

歐盟執委會並預期，受能源價格回跌之賜，2023年歐元區通膨率平均將為5.6%，低於之前預期的6.1%。此外，能源價格正常化，加上歐洲央行的行動，應該會在2023年之後進一步抑制通膨。預計2024年的平均通膨率為2.5%，低於之前預估的2.6%，之後將穩定處於2%的通膨目標附近。

然而，即使2023年的前景有所改善，歐盟委員會預期的0.9%成長率也象徵著歐元區的擴張速度將比去年大幅放緩，歐元區去年的經濟增速為3.5%。2024年預計將成長1.5%，與之前預測相同。

通膨 歐盟

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