新加坡官員：在地緣政治下 爭取獲得半導體「公平份額」投資

集微網消息，據彭博社報導，一位高級官員表示，在中美地緣政治分歧日益擴大的情況下，新加坡將尋求贏得其在半導體組裝和集成電路設計方面的公平份額投資。

新加坡經濟發展侷主蓆Beh Swan Gin接受採訪時表示，新加坡將專注於半導體活動的價值鏈。

Beh說，美國的動作無疑使投資競爭更加激烈。我們將不得不接受它的現狀，我們將盡最大努力確保我們的公平份額。此外，Beh指出新加坡目前約佔全球晶圓廠產量的5%。

新加坡去年吸引了創紀錄的225億新元（約合170億美元）的固定資產投資承諾，這要歸功於Beh所說的前所未有的半導體超級周期。

「我們是一個小國，所以在某種程度上，我們需要確保繼續發展經濟的蛋糕份額相對較小」。Beh說。

受中美貿易戰影響，據五名知情人士透露，自去年10月以來，應用材料、泛林集團和科磊這三家美國半導體設備公司採取了兩個措施，或者將非中國籍員工從中國轉移到新加坡和馬來西亞，或者不斷增加東南亞的產能，新加坡或將因此受惠。