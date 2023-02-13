日銀新總裁人選植田和男絕版著作 拍賣網站價格漲近20倍

日本學者植田和男有望出任日本銀行（央行）下任總裁，這使他的一本絕版書在拍賣網站成為熱門商品，標價甚至比原價高近20倍。

彭博資訊報導，植田2005年的著作「對抗零利率：總結日銀的金融對策」，在Mercari等拍賣網站上的價格現已飆漲至最高35,000日圓（265美元），比原價1,700日圓高近20倍。他的其他著作價格也正水漲船高。

這顯示出民眾對這位前東京大學教授的貨幣政策觀點很有興趣，希望從中窺探出他未來擔任總裁後可能採取的路線。在植田可能獲得提名的消息傳出後，日圓上周五（10日）一度飆漲，但在他向記者表示，目前來說繼續維持貨幣寬鬆路線很重要後，日圓漲幅又大幅收斂。

出版「對抗零利率」一書的出版商日經BP向彭博表示，目前正在考慮將這本書再版和提供電子書版本。