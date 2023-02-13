亞洲用電全球之冠 中國佔最大宗

亞洲人口持續暴增，用電量將大幅提升。國際能源組織公布最新報告，隨著亞洲人口不斷增加以及經濟發展需要提升，2025年亞洲用電量將超越全球的一半，其中又以中國佔比3成居首位。

中國用電超過歐盟

據《阿肯色州民主黨人公報》報導，國際能源署（IEA）指出，亞洲用電量佔比將在2025年首度超越全球的一半，其中14億人口的中國，佔比也將從2015年的25%提高到3成。IEA主管貞森惠祐表示，「中國用電量將超越歐盟、美國與印度加總。反觀非洲，佔全球80億人口不到5分之1，用電量只佔3%。」

報告也預測，未來3年核能與包括風力與太陽能的再生能源將佔供電絕大部分，也將避免發電部門排碳大幅增加。不過，供電發展已越來越倚賴氣候。

對此，貞森惠祐也指出，「除了歐洲乾旱，去年印度也出現熱浪，中國的中部與東部也同樣曾出現高溫，美國則在去年12月出現嚴重暴風雪，對於當地的電力系統造成極大壓力。」

印度是第三大排碳國

據《科學人》報導，印度目前是全球第三大排碳國，僅次於中國與美國，但未來20年，該國對於能源的需求將比其他任何國家還要快。

IEA預估到2040年，當地需要新增的電力系統規模將相當於歐盟使用的系統。對此，「戰略與國際研究中心」研究人員帕伊指出，「如果印度新的電力來源是石化燃料，對於地球的氣候將是一大衝擊。」

中國有意發展低碳

據《科學人》報導，中國在去年投資潔淨能源資金再度領先全球，根據市場研調機構BloombergNEF分析指出，中國低碳支出佔比接近全球一半，2022年投資金額來到5,460億美元，內容涵蓋太陽能、風力、電動車與電池，金額是美國的4倍，歐盟則僅次於中國，投資金額為1,800億美元。

分析師安托萬·瓦格尼爾-瓊斯指出，「中國不只成功在製造太陽能面板、電池等產品上培育出一體化、高效的價值鏈，而且也在大力投資國內供應鏈，包括風力發電機組，以便大規模擴大離岸風力發電部署。」

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