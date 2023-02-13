快訊

震災的傷痛與堅強：敘利亞醫生救治兒童的沉痛呼聲

金馬得主離世享壽73歲 吳念真受訪得知震驚

誰的氣球打斷布林肯訪陸？ 大陸知情官員也「嚇一跳」

亞洲用電全球之冠 中國佔最大宗

台灣醒報／ 記者莊瑞萌╱台北報導
非洲佔全球人口達5分之1，但當地用電量卻不到1成。(Photo Rob Growler on Flickr used under Creative Commons license)
非洲佔全球人口達5分之1，但當地用電量卻不到1成。(Photo Rob Growler on Flickr used under Creative Commons license)

亞洲人口持續暴增，用電量將大幅提升。國際能源組織公布最新報告，隨著亞洲人口不斷增加以及經濟發展需要提升，2025年亞洲用電量將超越全球的一半，其中又以中國佔比3成居首位。

中國用電超過歐盟

據《阿肯色州民主黨人公報》報導，國際能源署（IEA）指出，亞洲用電量佔比將在2025年首度超越全球的一半，其中14億人口的中國，佔比也將從2015年的25%提高到3成。IEA主管貞森惠祐表示，「中國用電量將超越歐盟美國印度加總。反觀非洲，佔全球80億人口不到5分之1，用電量只佔3%。」

報告也預測，未來3年核能與包括風力與太陽能的再生能源將佔供電絕大部分，也將避免發電部門排碳大幅增加。不過，供電發展已越來越倚賴氣候。

對此，貞森惠祐也指出，「除了歐洲乾旱，去年印度也出現熱浪，中國的中部與東部也同樣曾出現高溫，美國則在去年12月出現嚴重暴風雪，對於當地的電力系統造成極大壓力。」

印度是第三大排碳國

據《科學人》報導，印度目前是全球第三大排碳國，僅次於中國與美國，但未來20年，該國對於能源的需求將比其他任何國家還要快。

IEA預估到2040年，當地需要新增的電力系統規模將相當於歐盟使用的系統。對此，「戰略與國際研究中心」研究人員帕伊指出，「如果印度新的電力來源是石化燃料，對於地球的氣候將是一大衝擊。」

中國有意發展低碳

據《科學人》報導，中國在去年投資潔淨能源資金再度領先全球，根據市場研調機構BloombergNEF分析指出，中國低碳支出佔比接近全球一半，2022年投資金額來到5,460億美元，內容涵蓋太陽能、風力、電動車與電池，金額是美國的4倍，歐盟則僅次於中國，投資金額為1,800億美元。

分析師安托萬·瓦格尼爾-瓊斯指出，「中國不只成功在製造太陽能面板、電池等產品上培育出一體化、高效的價值鏈，而且也在大力投資國內供應鏈，包括風力發電機組，以便大規模擴大離岸風力發電部署。」

【更多精采內容，詳見

印度 美國 歐盟

延伸閱讀

脫北進行式 台北市「三高」讓全年淨遷出3.7萬人

脫北不稀奇、高雄也在脫高 一表看6都人口大量外流區

英國回頭 重建歐盟關係

阿里出清印度支付寶Paytm持股 累計套利約3億美元

相關新聞

日銀新總裁人選植田和男絕版著作 拍賣網站價格漲近20倍

日本學者植田和男有望出任日本銀行（央行）下任總裁，這使他的一本絕版書在拍賣網站成為熱門商品，標價甚至比原價高近20倍。

憂台海衝突、獲利能力 日商捷熱傳撤出海鼎風電計畫

日經引述知情人士報導，日本能源業者捷熱（JERA）將撤出台灣海鼎離岸風電計畫（Formosa 3），主要是基於獲利能力惡...

亞洲用電全球之冠 中國佔最大宗

亞洲人口持續暴增，用電量將大幅提升。國際能源組織公布最新報告，隨著亞洲人口不斷增加以及經濟發展需要提升，2025年亞洲用電量將超越全球的一半，其中又以中國佔比3成居首位。

日央行新總裁爆冷門 「日銀王子」雨宮正佳為何拒接棒？

日本政府決定任命經濟學家植田和男接替黑田東彥的職務，為日本銀行（央行）下任總裁，植田的爆冷出線，與副總裁雨宮正佳拒絕升任有很大關係。 新資本主義是日本首相岸田文雄政府的重要主張，日銀人事與經濟政策密不可分。金融市場認為，若岸田政府沒有要做出10年前那樣大的金融政策轉換，日銀出身、熟知歷來政策的雨宮正佳及大和綜研前理事長中曾宏，有機會接任日銀總裁…

就業市場活躍！1月增逾51.7萬職缺 達經濟學者預期3倍

儘管利率上升、通膨上漲，對經濟衰退的擔憂揮之不去，就業市場仍相當活躍，過去三個月全美新增110萬個工作機會，1月的招聘人...

電動車不斷降價 今年內價格可望與一般汽車競爭

幾個月前，電動車的買家還得大排長龍等候才買得到車，如今情況截然不同，因為市場競爭激烈、加上政府獎勵措施以及鋰等電池材料價...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦